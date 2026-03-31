एमपी में फिल्म ‘धुरंधर’ के बाद पति का एक्शन, पत्नी को उसके दोस्त संग किया कार में अगवा

महिला व उसका दोस्त जैसे ही टॉकीज से बाहर निकले तो पहले से घात लगाए बैठे पति रवि वर्मा, उसके भाई हर्षित और एक अन्य साथी ने हमला कर दिया। सिनेमा हॉल के बाहर हुई इस सनसनीखेज वारदात ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था और आपसी विवादों के बढ़ते हिंसक रूप पर सवाल खड़े कर दिए। आरोपियों ने महिला और उसके दोस्त के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद दोनों को जबरदस्ती कार में बैठाया और मौके से फरार हो गए। घटना को देख आसपास मौजूद लोग सहम गए। एक प्रत्यक्षदर्शी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ गया।