एमपी में बिना रिश्वत के फाइल नहीं बढ़ा रहा था जन शिक्षक, लोकायुक्त ने पकड़ा

फरियादी मनोज प्रताप की शिकायत लोकायुक्त रीवा की टीम ने जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर मंगलवार को जाल बिछाकर फरियादी को रिश्वतखोर जनशिक्षक महेन्द्र पांडे के पास रिश्वत देने के लिए भेजा। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सज्जनपुर तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना में जैसे ही जन शिक्षक महेन्द्र पांडे ने रिश्वत के 1200 रुपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। संदीप सिंह भदौरिया, निरीक्षक (ट्रैपकर्ता अधिकारी), एसराम मरावी, निरीक्षक द्वारा अपनी टीम के साथ कार्यवाही की गई। लोकायुक्त रीवा की टीम ने आम जनता से अपील की है कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो लोकायुक्त रीवा को मोबाइल नंबर 9893607619 पर संपर्क कर सकते हैं।