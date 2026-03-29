एमपी के पूर्व विधायक का निधन, लंबे समय से बीमार थे

पूर्व विधायक गणेश बारी का राजनीतिक करियर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ग्राम पंचायत चितरहा के चौरेही गांव के रहने वाले गणेश बारी भाजपा के पूर्व मंत्री और सांसद रहे रामानंद सिंह के यहां मवेशी चराने का काम करते थे। साल 1993 में चित्रकूट विधानसभा सीट से प्रेम सिंह कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगह केपी शर्मा को टिकट दे दिया। टिकट न मिलने से नाराज प्रेम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रामानंद सिंह से हाथ मिलाया और दोनों ने मिलकर कांग्रेस के हरिजन, आदिवासी वोट काटने के लिए बसपा से गणेश बारी को उम्मीदवार बनवा दिया। यही गणेश बारी की जिंदगी का टर्निंग प्वाइंट बना और उम्मीदों के विपरीत उन्होंने भाजपा के रामानंद सिंह और कांग्रेस के केपी शर्मा को चुनाव में हरा दिया और विधायक बन गए। साल 1998 में बसपा ने गणेश बारी का टिकट काटकर रज्जन वाजपेयी को दे दिया जिसके बाद गणेश बारी ने राजनीति से संन्यास ले लिया था।