सतना कोर्ट को धमकी: प्रॉक्सी और हेक्साडेसिमल आईपी के सहारे भेजे गए थे संदिग्ध ई-मेल

जांच में सामने आया कि ई-मेल के हेडर में भले ही यह माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के माध्यम से आया हुआ प्रतीत होता है और एसपीएफ, डीकेआईएम व डीएमएआरसी जैसे सुरक्षा मानकों को पास करता है। इसके बावजूद इसमें उपयोग किए गए तकनीकी तरीके इसे संदेह के दायरे में लाते हैं। मेले भेजने वाले ने इस सर्वर को सिर्फ एक आड़ के रूप में इस्तेमाल किया है। इसके अलावा, संबंधित दस्तावेज में “टार” फॉर्मेट का भी उल्लेख मिला है। जो आमतौर पर डेटा को एक साथ पैक कर सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फॉर्मेट का उपयोग सर्वर लॉग्स या ई-मेल डेटा को संग्रहित करने के दौरान किया जाता है। जिससे यह संकेत मिलता है कि मामला किसी स्तर पर तकनीकी जांच या डेटा एक्सट्रैक्शन तक पहुंचा हो सकता है।