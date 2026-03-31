MP News: बीजेपी नेता के चरित्र पर उठे सवाल, पत्नी बोली- महिला महामंत्री से हैं ‘कथित संबंध’

देवास शहर के सीनियर मंडल के नगर मंत्री राजू सोनी की पत्नी दर्पण सोनी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पति पर गंभीर लगाते हुए सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। पति राजू सोनी के चरित्र पर सवाल उठाते हुए पत्नी दर्पण सोनी ने आरोप लगाया है कि पति राजू सोनी के भाजपा की नगर महामंत्री के साथ कथित संबंध हैं। दर्पण सोनी के मुताबिक जब उसने पति के कथित संबंध का विरोध किया तो पति ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं पत्नी दर्पण सोनी का ये भी आरोप है कि समझौते के बाद भी पति उस बीजेपी नेत्री से संबंध खत्म नहीं कर रहे हैं और उस पर ही चुप रहने का दबाव बना रहे हैं।