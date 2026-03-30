सहेली ने नौकरी दिलाने छिंदवाड़ा से भोपाल बुलाया, शराब पिलाकर दो युवकों से कराया रेप

छिंदवाड़ा की रहने वाली 17 साल की पीड़िता ने 27 मार्च को मां के साथ भोपाल आकर बागसेवनिया थाने में अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि मोनिका नाम की युवती से उसकी पहले से बातचीत थी। बीते दिनों मोनिका ने उसे भोपाल में अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाने और नौकरी दिलाने का झांसा देकर भोपाल बुलाया था। वो 18 मार्च को जब भोपाल आई तो मोनिका उसे विद्या नगर स्थित किराए के फ्लैट पर ले गई। वहां उसकी सहेली रेणुका भी थी जिससे उसका परिचय कराया और इसके बाद रेणुका ऑफिस चली गई। रेणुका के जाने के बाद जब पीड़िता नहाने के लिए गई तो मोनिका ने दो युवकों को फोन कर घर पर बुला लिया। दोनों युवक रात करीब 8 बजे घर पर आए और उसे जबरदस्ती बीयर और शराब पिलाई।