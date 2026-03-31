मन्नत- मैया, जिसे मैं चाहती हूं उसी से मेरी शादी करवा देना…

दान पेटियों से निकली पर्चियों ने लोगों की भावनाओं को शब्दों में बयां किया। एक भक्त ने लिखा, जय माता दी…मां पीएससी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरी शादी हो जाए और परिवार खुश रहे। वहीं एक अन्य ने प्रार्थना की, माता रानी मेरे सभी दुख दूर कर दो, पति की पक्की नौकरी लग जाए। एक युवती ने अपनी दिल की बात लिखते हुए कहा, मैया, जिससे मैं चाहती हूं, उसी से मेरी शादी करवा देना, हम दोनों आपके दरबार में साथ आएंगे। किसी छात्र ने परीक्षा पास करवाने की मन्नत मांगी, तो किसी ने साल 2026 में नौकरी लगने की कामना की।