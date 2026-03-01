MP के ‘बिट्टू तबाही’ ने जीता आनंद महिंद्रा का दिल, बोले- ये मेरा मोटिवेशन

दरअसल ब्यावरा के बीचों बीच से होकर गुजरी अजनार नदी सिस्टम की लापरवाही से गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। ब्यावरा के 20 वर्षीय बिट्टू सिंह तबाही ने अजनार नदी की सफाई को लेकर सोशल मीडिया पर अवाज उठाई थी। इसके बाद पहले भी खुद ही नदी की सफाई शुरू कर इसके लिए दूसरों को प्रेरित किया। फिर एक मुहिम चलाकर नदी और घाट की सफाई कराई। इसके बाद युवक ने बिट्टू तबाही के नाम से अजनार नदी की सफाई के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिखाया कि पहले अजनार नदी की स्थिति क्या थी और अब अजनार की क्या है। बिट्टू की कोशिशें रंग लाई और अजनार नदी के कुछ हिस्सों की काफी हद तक साफ भी हो गई।