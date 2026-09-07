‘जूनियर अफसर ने मेरी टेबल पर हाथ पटकते, धमकी देते थे… हम इतने असुरक्षित है’, MP की IAS नेहा मारव्या ने जताया दुख

IAS Neha Marvya IAS Assosiation Post: तबादले से व्यथित मप्र कैडर में 2011 बैच की आइएएस नेहा मारव्या ने आइएएस एसोसिएशन के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्यथा पोस्ट की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को उनकी आदिम जाति विकास विभाग से छुट्टी कर अजाक वित्त विकास निगम भेजा था। कुछ माह पहले ही डिंडौरी कलेक्टरी भी छीनी गई। यह उनका एक साल में चौथा तबादला है। नेहा ने लिखा, मैं हतोत्साहित हूं। मेरा तबादला इसलिए हुआ है क्योंकि मेरे अधीनस्थों ने मेरे विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे मेरी डेस्क पर हाथ पटककर मुझे तबादला करवाने की धमकी दे चुके थे। मैंने विभाग में अधीनस्थों द्वारा अनुशासनहीनता, फाइल रोकने व मेरे साथ दुर्व्यवहार की शिकायत की, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय मेरा ही तबादला हो गया।