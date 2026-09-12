3 साल पहले मां गुजरी, अब पिता को शराब ने छीना, रो-रोकर बेहाल हुआ 7 साल का यश

7 साल के इस मासूम की आंखों में आंसू है, वो बार-बार दो ही शब्द कह रहा है पापा… मम्मी…। तीन साल पहले मां आराधना इस दुनिया से चले गईं। शनिवार को पिता का साया भी बच्चे के सिर से उठ गया। जहरीली शराब की चपेट में आए पिता अजय लोधी भी चले गए। मुड़ारी गांव का यह बच्चा बार-बार एक ही बात पूछ रहा है कि पापा कहां हैं…। मेरे पापा को बुला दो। सागर शराब त्रासदी ने सिर्फ आंकड़े नहीं बढ़ाए, बल्कि एक छोटे से परिवार की दुनिया को भी हमेशा के लिए उजाड़ दिया। इस त्रासदी ने अब तक 39 जानें ले ली। और यश जैसी कई मासूम जिंदगियां अंधेरे में डूब गई हैं।