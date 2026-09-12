जयपुर की 5 हॉट सीटों पर टिकी निगाहें, नतीजे बताएंगे किसके सिर सजेगा मेयर का ताज

जयपुर की 5 सीटों पर टिकी सबकी नजरें (Photo-Patrika)
जयपुर. मतदान पूरा होने के साथ ही अब शहर की निगाहें उन 'हॉट सीटों' के नतीजों पर टिक गई है, जहां से दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के बड़े चेहरे अपनी किस्मत आजमा रहे है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि इन हॉट सीटों पर जीत दर्ज करने वालों में से किसी एक के सिर जयपुर के नए महापौर का ताज सज सकता है।
भाजपा के पुनीत कर्णावट और कांग्रेस के प्रदीप जैन के बीच टक्कर है। हालांकि, यहां महज 54.85% मतदान दर्ज हुआ है। इस कम मतदान प्रतिशत ने प्रत्याशियों के गणित को उलझा दिया है।
सांगानेर क्षेत्र के वार्ड 43 में भाजपा के शैलेन्द्र भार्गव और कांग्रेस के आशीष शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। यहां मतदाताओं का रुझान सुस्त रहा और कुल 53.65% ही वोटिंग हो सकी।
सबसे चर्चित वार्ड 112 में मतदाताओं ने खुलकर मतदान किया है। यहां 67.82% मतदान हुआ है। भाजपा से सुनील कोठारी और कांग्रेस से आशीष शर्मा आमने-सामने हैं।
पूर्व महापौर और भाजपा की ज्योति खंडेलवाल वार्ड 110 से मैदान में हैं, जहां उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस की सुनीता मेठी से है। इस वार्ड में 64.49% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
वार्ड 135 शहर की चर्चित सीटों में से एक है। यहां भाजपा के विमल कुमार अग्रवाल का मुकाबला कांग्रेस के रवि कुमार शर्मा से है। इस सीट पर 71.13% मतदान हुआ है।
|वार्ड संख्या
|विधानसभा
|कुल मतदाता
|पड़े वोट
|मतदान प्रतिशत
|वार्ड 150
|आमेर
|8,799
|7,365
|83.70%
|वार्ड 148
|आमेर
|19,234
|15,762
|81.95%
|वार्ड 149
|आमेर
|19,858
|15,881
|79.97%
|वार्ड 126
|आदर्श नगर
|14,572
|11,599
|79.60%
|वार्ड 117
|आदर्श नगर
|19,801
|15,743
|79.51%
|वार्ड 1
|विद्याधर नगर
|13,776
|10,811
|79.48%
|वार्ड 146
|हवामहल
|14,809
|11,598
|78.32%
|वार्ड 61
|बगरू
|13,686
|10,617
|77.58%
|वार्ड 51
|सांगानेर
|17,181
|12,891
|75.03%
|वार्ड 128
|आदर्श नगर
|15,977
|11,688
|73.16%
|वार्ड संख्या
|विधानसभा
|कुल मतदाता
|पड़े वोट
|मतदान प्रतिशत
|वार्ड 100
|सिविल लाइंस
|16,607
|6,714
|40.43%
|वार्ड 66
|बगरू
|19,163
|9,060
|47.28%
|वार्ड 42
|सांगानेर
|13,325
|6,369
|47.80%
|वार्ड 90
|सिविल लाइंस
|23,789
|11,511
|48.40%
|वार्ड 41
|सांगानेर
|17,639
|8,632
|48.94%
|वार्ड 75
|मालवीय नगर
|11,821
|6,006
|50.81%
|वार्ड 123
|आदर्श नगर
|11,501
|5,921
|51.49%
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