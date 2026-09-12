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जयपुर ने रचा नया कीर्तिमान : पहली बार 60 फीसदी पार कर 63.55 फीसदी पर पहुंचा मतदान

जयपुर नगर निगम चुनाव में 63.55 फीसदी मतदान हुआ, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। आदर्श नगर में मतदान सबसे ज्यादा बढ़ा, जबकि सांगानेर में 2020 के मुकाबले मतदान में गिरावट दर्ज हुई।
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जयपुर

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Harshita Saini

Sep 12, 2026

jaipur election

उत्साह: नगर निगम चुनाव में एक मतदान केन्द्र पर मतदान करने के दौरान पहचान पत्र दिखाते उत्साहित मतदाता (Photo-Patrika)

जयपुर. नगर निगम चुनाव में शहर ने मतदान का नया रिकॉर्ड कायम किया है। शहर के 150 वार्डों में 63.55 फीसदी मतदान हुआ। यह पहली बार है, जब जयपुर में मतदान 60 फीसदी की सीमा पार कर गया। वर्ष 2004 में जहां 41.30 फीसदी, वहीं 2009 में 51.80 और 2014 में करीब 60 फीसदी मतदान हुआ। 2020 में कोरोना काल में हेरिटेज और ग्रेटर निगम चुनाव में मतदान क्रमशः 57.82 और 58.31 फीसदी रहा था। खास बात यह रही कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बढ़ा। सुबह 10 बजे तक सिर्फ 16.20 फीसदी मतदाता ही बूथ तक पहुंचे। दोपहर एक बजे तक आंकड़ा बढ़कर 37.36 फीसदी हुआ। तीन बजे मतदान 48.89 फीसदी तक पहुंचा। अंतिम तीन घंटों में मतदान ने रफ्तार पकड़ी और जयपुर में कुल मतदान 63.55 फीसदी रहा। कुल 24,33,198 मतदाताओं में से 15,46,193 ने वोट डाला, जबकि 8,87,005 मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचे।

हाइलाइट्स:

  • 150 वार्डों में 15.46 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने डाला वोट, 8.87 लाख लोग मतदान से रहे दूर
  • सांगानेर को छोड़, 9 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़ा मतदान
  • सुबह सुस्त, दोपहर बाद तेज हुई मतदान की रफ्तार

आमेर सबसे आगे, आदर्श नगर ने भी 72 फीसदी पार किया

विधानसभावार देखें तो आमेर 81.45 फीसदी मतदान के साथ जयपुर में सबसे आगे रहा। हालांकि यहां नगर निगम के केवल तीन वार्ड हैं। इसके बाद आदर्श नगर 72.20, हवामहल 68.85, किशनपोल 67.44 और झोटवाड़ा 64.39 रहे। वहीं 22 वार्डों वाले विद्याधर नगर में 63.32 फीसदी मतदान हुआ। सबसे कम मतदान सिविल लाइंस में 57.28 फीसदी रहा। मालवीय नगर में 57.86 और सांगानेर में 57.85 फीसदी मतदान हुआ।

आदर्श नगर में सबसे बड़ा उछाल, 14.90 प्रतिशत बढ़ा मतदान

2020 के मुकाबले आदर्श नगर में 14.90 प्रतिशत अंक का सबसे बड़ा उछाल आया। सिविल लाइंस में 9.82, किशनपोल में 9.80, आमेर में 8.51 और झोटवाड़ा में 8.38 अंक मतदान बढ़ा। मालवीय नगर में 7.71 और हवामहल में 7.57 अंक की बढ़ोतरी हुई। विद्याधर नगर में भी 0.77 और बगरू में 1.11 अंक मतदान बढ़ा। इसके विपरीत सांगानेर ही एकमात्र विधानसभा रही, जहां मतदान घटा। यह 2020 के 59.59 फीसदी के मुकाबले बार 57.85 फीसदी मतदान हुआ।

विधानसभावार मतदान प्रतिशत

विधानसभा2020 (%)2026 (%)बढ़ा या घटा (%)
आमेर72.9481.458.51 बढ़ोतरी
आदर्श नगर57.3072.2014.90 बढ़ोतरी
हवामहल61.2868.857.57 बढ़ोतरी
किशनपोल57.6467.449.80 बढ़ोतरी
झोटवाड़ा56.0164.398.38 बढ़ोतरी
विद्याधर नगर62.5563.320.77 बढ़ोतरी
बगरू60.7661.871.11 बढ़ोतरी
सांगानेर59.5957.851.74 गिरावट
मालवीय नगर50.1557.867.71 बढ़ोतरी
सिविल लाइंस (सबसे कम)47.4657.289.82 बढ़ोतरी

पिछली बार निगम चुनावों में कितना मतदान

  • 2004: 41.30%
  • 2009: 51.80%
  • 2014: 60%
  • 2020: 58.10% (पिछली बार 2020 में हेरिटेज में 57.82% और ग्रेटर में 58.31% मतदान। दोनों का संयुक्त मतदान 58.10% रहा।)

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Updated on:

12 Sept 2026 09:03 am

Published on:

12 Sept 2026 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर ने रचा नया कीर्तिमान : पहली बार 60 फीसदी पार कर 63.55 फीसदी पर पहुंचा मतदान

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