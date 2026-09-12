जयपुर ने रचा नया कीर्तिमान : पहली बार 60 फीसदी पार कर 63.55 फीसदी पर पहुंचा मतदान

जयपुर. नगर निगम चुनाव में शहर ने मतदान का नया रिकॉर्ड कायम किया है। शहर के 150 वार्डों में 63.55 फीसदी मतदान हुआ। यह पहली बार है, जब जयपुर में मतदान 60 फीसदी की सीमा पार कर गया। वर्ष 2004 में जहां 41.30 फीसदी, वहीं 2009 में 51.80 और 2014 में करीब 60 फीसदी मतदान हुआ। 2020 में कोरोना काल में हेरिटेज और ग्रेटर निगम चुनाव में मतदान क्रमशः 57.82 और 58.31 फीसदी रहा था। खास बात यह रही कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर अन्य 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान बढ़ा। सुबह 10 बजे तक सिर्फ 16.20 फीसदी मतदाता ही बूथ तक पहुंचे। दोपहर एक बजे तक आंकड़ा बढ़कर 37.36 फीसदी हुआ। तीन बजे मतदान 48.89 फीसदी तक पहुंचा। अंतिम तीन घंटों में मतदान ने रफ्तार पकड़ी और जयपुर में कुल मतदान 63.55 फीसदी रहा। कुल 24,33,198 मतदाताओं में से 15,46,193 ने वोट डाला, जबकि 8,87,005 मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचे।