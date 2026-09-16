फील्ड फायरिंग रेंज में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, फैली सनसनी

रामदेवरा थाना क्षेत्र के समीप फील्ड फायरिंग रेंज में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बकरी चराने गए चरवाहों ने शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रामदेवरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार रामदेवरा गांव के समीप फील्ड फायरिंग रेंज क्षेत्र में कुछ चरवाहे बकरियां चरा रहे थे। इस दौरान उनकी नजर एक व्यक्ति के शव पर पड़ी। शव मिलने की सूचना क्षेत्र में फैलते ही ग्रामीणों में भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। सूचना मिलने पर रामदेवरा थाने से पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के क्षेत्र की जानकारी जुटाई। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर विधि-सम्मत कार्रवाई शुरू की गई। मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस मृतक की पहचान के प्रयास कर रही है। वहीं उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह भी अभी साफ नहीं है। पुलिस घटनास्थल से मिले तथ्यों के आधार पर विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फील्ड गोलीबारी रेंज क्षेत्र होने के कारण पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के इलाके की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने शव को पोकरण स्थित अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा।