Rajasthan Roadways: बाड़मेर-बालोतरा जिले को मिलेगी 25 नई बसों की सौगात, पहली बार AC बसें भी शामिल

प्रदेश सरकार ने बाड़मेर रोडवेज डिपो को 25 नई बसें आवंटित की हैं। इनमें 12 एक्सप्रेस ब्लू लाइन बस, चार नॉन-एसी बस, छह एसी स्टार लाइन बस और तीन एसी स्लीपर बसें शामिल हैं। संभवत: नगर निकाय एवं पंचायतीराज चुनाव को लेकर बसों का आवंटन नहीं किया गया है। अब दिसंबर महीने में बसें डिपो को मिलेंगी। बाड़मेर रोडवेज डिपो में वर्तमान में कुल 70 बसें हैं, लेकिन इनमें एक भी एसी बस नहीं है। गर्मियों में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को इससे परेशानी होती है। लंबे समय से एसी बसों की जरूरत महसूस की जा रही थी। पहली बार एसी बसों के आवंटन से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।