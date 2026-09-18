बाड़मेर: निर्दलीय पार्षद इसाराम दहिया ने नामांकन वापस लिया, BJP के रूप सिंह राठौड़ का अध्यक्ष बनना तय

रूप सिंह राठौड़ को समर्थन देने के साथ ही चौहटन के 9 निर्दलीय नवनिर्वाचित पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। इनमें वार्ड नंबर 1 से मदन सिंह राजपुरोहित, वार्ड नंबर 3 से प्रहलादराम गवारिया, वार्ड नंबर 4 से हेमाराम फुलवारिया, वार्ड नंबर 5 से गुलाब सिंह, वार्ड नंबर 6 से आशिया देवी, वार्ड नंबर 7 से गीता देवी, वार्ड नंबर 8 से इसाराम दहिया, वार्ड नंबर 11 से भाविका जैन और वार्ड नंबर 13 से मनीषा धारीवाल शामिल हैं। इनमें से पांच पार्षदों ने विधायक आदूराम मेघवाल के आवास पर पहुंचकर, जबकि चार ने चौहटन में एडवोकेट रूप सिंह राठौड़ के आवास पर पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी को समर्थन दिया था।