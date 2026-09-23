पहले दूध अब घी की कीमतों ने बढ़ाई रसोई की चिंता, त्योहार व वैवाहिक सीजन से पहले सभी परेशान

Ghee Price Hike in Rajasthan: बालोतरा। कमजोर मानसून से चारा-पानी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद पशुपालकों ने दूध के दाम बढ़ाए और अब पिछले एक पखवाड़े में घी की कीमतों में भी बड़ा उछाल आया है। आगामी दिनों में श्राद्ध पक्ष, नवरात्र, दशहरा व दीपावली पर्व के साथ धार्मिक कार्यक्रम और प्रतिष्ठान शुभारंभ होंगे। इसके बाद वैवाहिक सीजन शुरू होगा। इन दिनों दूध और घी की सर्वाधिक खपत होती है। ऐसे में घी की कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका से आमजन, मिठाई कारोबारी और जिन परिवारों में विवाह व धार्मिक आयोजन होने हैं, उनकी चिंता बढ़ गई है।