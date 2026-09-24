रेलवे पटरी पर आत्महत्या करने पहुंची महिला को थानाधिकारी की टीम ने बचाया, पति गिरफ्तार

लाठी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर पशुओं के पहुंचने से हादसे बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार देर शाम धोलिया गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम धोलिया गांव के पास गायों का एक झुंड रेलवे ट्रैक के किनारे विचरण कर रहा था। इस दौरान गायें अचानक ट्रैक पर आ गईं। ट्रेन के आने की आवाज सुनकर वे घबराकर इधर-उधर भागने लगीं। इस दौरान दो गायें ट्रेन से टकरा गईं। इस दुर्घटना में एक गाय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरी गंभीर रूप से चोटिल हो गई। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे रेलवे कार्मिकों ने स्थानीय ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही शिक्षक चंपालाल विश्नोई सहित आसपास के ग्रामीण और गोरक्षक मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने मृत गाय को रेलवे ट्रैक से हटाकर रेल यातायात को सुचारु रखने में सहयोग किया। गंभीर रूप से घायल गाय को भादरिया गो शाला पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक के आसपास पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाने की मांग की है।