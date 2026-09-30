Rajasthan Crime: रोहित गोदारा गैंग के दो संदिग्ध शार्प शूटर गिरफ्तार, 2 विदेशी पिस्टल और 49 कारतूस बरामद

चूरू। संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने सरदारशहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो संदिग्ध शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से दो विदेशी पिस्टल, चार मैगजीन और 49 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हथियार किसके इशारे पर मंगवाए गए थे और दोनों आरोपी किस वारदात की तैयारी में थे।