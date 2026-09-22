चूरू: गणेशजी की मूर्ति खरीदने आया युवक, 500 रुपये थमाकर उड़ा ले गया 7.20 लाख के सोने के गहने; CCTV में कैद हुई वारदात

चूरू. शहर के वार्ड 05 स्थित पंखा रोड पर जगदम्बा ज्वैलर्स की दुकान से एक चोरी की वारदात सामने आई है। यहां एक युवक ने गणेशजी की सोने की मूर्ति खरीदने के बहाने करीब 7.20 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी कर लिए। युवक ने दुकानदार से मूर्ति खरीदने की बात की और इसी दौरान मौका देखकर दराज में रखी सोने की चेन और अन्य गहने अपनी जेब में डाल लिए। घटना का पता युवक के दुकान से जाने के बाद चला। इसके बाद दुकान संचालक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है।