Rajasthan: नगर परिषद चुनाव में नया मोड़, भाजपा की बाड़ाबंदी में अचानक शुरु हुआ नाच-गाना

सभापति पद के लिए भाजपा के भीतर दो प्रमुख दावेदारों के समर्थक गुटों के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान को लेकर राजनीतिक चर्चाएं थीं। इसी बीच पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, पूर्व विधायक अशोक पींचा, पार्टी प्रभारी हेमंत लांबा तथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ की भूमिका को लेकर स्थानीय राजनीतिक हलकों में चर्चा रही। बताया जा रहा है कि अलग-अलग स्तर पर बातचीत और मान-मनौव्वल के जरिए बीच का रास्ता निकालने के प्रयास किए गए। चुनाव से पहले भाजपा पार्षदों की बाड़ाबंदी में जहां पहले राजनीतिक गणित और रणनीति को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, वहीं माहौल पूरी तरह बदलता नजर आया।