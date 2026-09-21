Churu Sabhapati Chunav: BJP की बल्ले-बल्ले, विनय गोयनका बने सभापति; इन दो निकायों में भी मिली जीत

चूरू नगर परिषद के बाद जिले की बीदासर नगर पालिका और सरदारशहर नगर परिषद में भी भाजपा ने जीत दर्ज की है। बीदासर में भाजपा की सुमन प्रजापत ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। सुमन प्रजापत को कुल 19 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी सोना देवी को 15 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सरिता सिंघी के खाते में 1 वोट आया। इस तरह सुमन प्रजापत ने कांग्रेस प्रत्याशी को 4 वोट से हराकर अध्यक्ष पद अपने नाम किया।