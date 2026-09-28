मजदूरी कर लौट रहे पिता-पुत्र की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत, चूरू के तारानगर में सड़क हादसा

मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश निवासी गजेंद्र सिंह और उनके पिता रमेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों तारानगर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। सोमवार शाम दोनों मजदूरी का काम पूरा करने के बाद बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान साहवा सड़क पर शहीद भगत सिंह चौक के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।