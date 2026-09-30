INDIA Bloc Tejashwi Yadav : तेजस्वी यादव बोले-ज्ञानेश कुमार ‘कठपुतली’, असली काम PM मोदी और अमित शाह कर रहे

तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष पहले भी कह चुका है कि यह लोकतंत्र के खिलाफ बड़ी साजिश है। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने कहा कि अगर आज नहीं तो कल उन्हें सजा मिलेगी और देश की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि भविष्य में कोई संविधान या लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी ने कहा कि चुनाव पूरी तरह फर्जी था। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग सब कुछ छिपाता है।