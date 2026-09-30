‘इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, खुद नहीं देंगे’, INDIA ब्लॉक की बैठक के बाद CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर कपिल सिब्बल का बयान

INDIA गठबंधन की बैठक का मुख्य मुद्दा चुनाव आयोग और SIR को लेकर विपक्ष की आगे की रणनीति रहा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों, आरजेडी, एनसीपी और दूसरे विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। कपिल सिब्बल को भी बैठक में आमंत्रित किया गया था। वे राज्यसभा सांसद भी हैं।