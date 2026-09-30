‘भगवंत मान बताएं, कितनी एनकॉर्ड बैठकें हुईं? पंजाब में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की 5 बड़ी बातें

Amit Shah Jalandhar Rally: जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जालंधर में भाजपा की 'नशामुक्त पंजाब यात्रा' के समापन अवसर पर जनसभा को संबोधित किया। शाह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर पंजाब में नशे के कारोबार को लेकर निशाना साधा और कहा कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में नशामुक्त पंजाब के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। उन्होंने पंजाब की जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील करते हुए 31 दिसंबर 2029 से पहले पंजाब को 'चिट्टे' के कारोबार से मुक्त करने का वादा किया।