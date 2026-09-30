LPU हिंसा: CBI जांच की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस से मांगी जांच की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट

याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंसा में LPU के कुछ छात्र और कैंपस के बाहर PG में रहने वाले छात्र भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके मुताबिक बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी इसमें शामिल थे। इसी आधार पर याचिका में घटना को अचानक हुआ विरोध प्रदर्शन न बताकर कथित तौर पर 'सुनियोजित और संगठित हमला' बताया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसके पीछे कुछ लोग या संगठन हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य यूनिवर्सिटी की छवि खराब करना और पंजाब में माहौल बिगाड़ना था। इन आरोपों पर कोर्ट ने अभी कोई निष्कर्ष नहीं दिया है।