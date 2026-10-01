PMLA के तहत सीएम हेमंत पर आरोप तय होने पर BJP का हमला, ‘सोरेन को तुरंत पद से इस्तीफा देना चाहिए’

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ स्पेशल PMLA कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के मामले में JMM नेता मनोज पांडे ने कहा कि यह अदालत की एक प्रक्रिया है। अभी सुनवाई होगी, बहस होगी और उसके बाद निचली अदालत फैसला करेगी। अभी चार्जशीट होता है या नहीं होता है, वो दोषी सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। ये निचली अदालत का काम है। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। न्याय होगा, सत्य की जीत होगी। एजेंसियों का दुरुपयोग करके, कुछ गढ़े हुए सबूत जुटाकर आपको लगता होगा कि आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया या एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को फंसाने का काम आप कर रहे हैं तो आपके मंसूबे सफल नहीं होंगे। हमारे नेता निर्दोष हैं और वो बरी होंगे।