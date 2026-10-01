Trump Iran Warning: ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी: ‘समझौता करो वरना…’, होर्मुज पर बातचीत के बीच बढ़ा युद्ध का खतरा

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संकेत दिया कि तेहरान के सामने समझौते का रास्ता भी है और सैन्य कार्रवाई का खतरा भी। यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने की कोशिशें चल रही हैं और ब्रिटेन में RAF Fairford से जुड़ी सुरक्षा जांच ने तनाव को और बढ़ा दिया है।