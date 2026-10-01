1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Trump Iran Warning: ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी: ‘समझौता करो वरना…’, होर्मुज पर बातचीत के बीच बढ़ा युद्ध का खतरा

Iran US tensions: मध्य पूर्व में बंदूक और कूटनीति एक साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वॉशिंगटन-तेहरान के बीच बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन ट्रंप की ताजा चेतावनी ने सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अगला कदम समझौता होगा या संघर्ष का नया दौर?
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 01, 2026

Trump Iran warning

Trump Iran warning : ट्रंप के एक बयान से फिर मचा हड़कंप, ईरान को चेतावनी- ‘अब फैसला करने का वक्त’ (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच जारी टकराव एक बार फिर बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संकेत दिया कि तेहरान के सामने समझौते का रास्ता भी है और सैन्य कार्रवाई का खतरा भी। यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने की कोशिशें चल रही हैं और ब्रिटेन में RAF Fairford से जुड़ी सुरक्षा जांच ने तनाव को और बढ़ा दिया है।

Trump Iran Warning: समझौते के साथ सैन्य विकल्प का भी संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी संघर्ष के जल्द समाप्त होने की बात करते हुए बेहद कड़े शब्दों में सैन्य विकल्प का संकेत दिया है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच या तो समझौता हो सकता है या फिर वॉशिंगटन ज्यादा कठोर रास्ता अपना सकता है। स्वतंत्र ताजा रिपोर्टों में भी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए मध्यस्थों के जरिए बातचीत जारी रहने की पुष्टि हुई है।

तनाव के बीच सबसे अहम घटनाक्रम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची मध्यस्थ देशों के संपर्क में हैं। रिपोर्टों के अनुसार तेहरान जलमार्ग खोलने से जुड़े प्रस्ताव पर अमेरिकी जवाब का इंतजार कर रहा था, जबकि वॉशिंगटन परमाणु मुद्दे को किसी भी व्यापक समझौते का अहम हिस्सा मान रहा है। होर्मुज में व्यवधान का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं है; इराक जैसे तेल निर्यातक देशों को वैकल्पिक रास्ते तलाशने पड़े हैं।

ब्रिटेन में RAF Fairford मामले ने बढ़ाई चिंता

इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने RAF Fairford के पास हुई संदिग्ध घटना में ईरान की संभावित भूमिका के मजबूत संकेत मिलने की बात कही है। हालांकि इसे अभी स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता। ब्रिटिश पुलिस की जांच जारी है और संदिग्ध वाहनों से विस्फोटक नहीं मिले थे। ईरान ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है।

अमेरिकी दबाव की व्यापकता का अंदाजा CENTCOM के पुराने आंकड़े से भी लगाया जा सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 3 जून को कहा था कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी लागू कराने के दौरान 125 वाणिज्यिक जहाजों का रास्ता बदला गया और छह को निष्क्रिय किया गया था।

गाजा से सऊदी अरब तक बढ़ी क्षेत्रीय बेचैनी

ईरान संकट के समानांतर गाजा में भी हिंसा जारी है। 30 सितंबर को अलग-अलग इजरायली हमलों में कम से कम सात फिलिस्तीनियों की मौत की खबर सामने आई। अल जज़ीरा के अनुसार इनमें छह लोग गाजा सिटी के ताल अल-हवा इलाके में एक यात्री वाहन पर हुए ड्रोन हमले में मारे गए।

उधर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने साफ किया है कि उनका देश क्षेत्रीय तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की कोशिश जारी रखेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा को कमजोर करने वाली किसी धमकी या हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया से पीछे नहीं हटेगा।

फिलहाल मध्य पूर्व में दो तस्वीरें साथ-साथ दिखाई दे रही हैं—एक तरफ होर्मुज और परमाणु मुद्दे पर समझौते की कोशिश, दूसरी ओर सैन्य चेतावनियां और क्षेत्रीय सुरक्षा संकट। आने वाले कदम तय करेंगे कि यह कूटनीतिक खिड़की तनाव घटाती है या टकराव एक और खतरनाक मोड़ लेता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

01 Oct 2026 07:08 am

Published on:

01 Oct 2026 06:08 am

Hindi News / World / Trump Iran Warning: ट्रंप की ईरान को खुली चेतावनी: ‘समझौता करो वरना…’, होर्मुज पर बातचीत के बीच बढ़ा युद्ध का खतरा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Flydubai Flight FZ1073: ट्रंप ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार को बताया ‘हीरो’, भारतीय दूतावास ने बताया अब कैसी है हालत

Trump praises Indian pilot
विदेश

France News: समुद्र पार करते समय 31 से ज्यादा लोगों की मौत, 5 साल बाद आया कोर्ट का बड़ा फैसला

Migrant Boat Accident
विदेश

फिलिस्तीनी पत्रकार बना युद्ध का शिकार, इज़रायली ड्रोन हमले में हुई मौत

Israeli attacks in Gaza
विदेश

Flydubai फ्लाइट को क्रैश करने की कोशिश का मामला, एक इजराइली यात्री से बात करने के बाद पीएम नेतन्याहू ने दिया बड़ा बयान

FlyDubai Flights
विदेश

‘गोली चलाई तो करेंगे तुरंत और बेरहम हमला’, सीमा पर लैंडमाइन ब्लास्ट को लेकर भड़की किम जोंग उन की बहन

kim jong un news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.