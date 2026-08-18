18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर ठोका दावा, US का नया इलाका बताकर पोस्ट किया नक्शा

Iran US Tension: राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अमेरिका का नया इलाका बताते हुए एक तस्वीर 'ट्रुथ सोशल' पर शेयर की है। ट्रंप के इस सनसनीखेज दावे से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Aug 18, 2026

US Iran conflict

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज पर ठोका दावा, पोस्ट की तस्वीर, photo source@trump truth

Trump claims Strait of Hormuz: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को अपना इलाका घोषित करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक तस्वीर पोस्ट की है। ट्रंप ने लिखा कि होर्मुज अमेरिका का नया क्षेत्र है। उन्होंने पोस्ट में होर्मुज जलडमरूमध्य का एक नक्शा भी साझा किया, जिसमें इसे 'NEW U.S. Territory' दिखाया गया है। इस तस्वीर में ईरान और ओमान के बीच स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य को चिह्नित कर उस पर NEW U.S. Territory लिखा है।

ट्रंप पहले भी कर चुके हैं दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्ते भी ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा था कि अमेरिका का होर्मुज पर पूरी तरह नियंत्रण है और वह इसे अपने पास ही रखेगा। उन्होंने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को 'स्टील की दीवार' करार देते हुए कहा था कि ईरान इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान का सैन्य ढांचा पूरी तरह नष्ट होने का दावा किया है।

ईरान का खंडन, कहा- हकीकत नहीं बदलेगी

ट्रंप के इन दावों का ईरान की ओर से तुरंत खंडन किया गया। पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी (PGSA) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए अमेरिकी बयानों पर पलटवार करते हुए लिखा कि अमेरिकी अधिकारियों के बार-बार किए जा रहे दावों और पोस्ट से जमीनी हकीकत नहीं बदल जाएगी। ईरान की ओर से स्पष्ट किया गया कि होर्मुज जलडमरूमध्य अभी भी बंद है और जब तक ईरान की शर्तों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता, तब तक इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा।

IRGC की अमेरिका को चेतावनी

इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने 17 अगस्त को ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन और आईआरजीसी के बीच बातचीत का कोई गुप्त जरिया (बैकचैनल) मौजूद है। आईआरजीसी के प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने ट्रंप के इस दावे को फर्जी करार देते हुए कहा कि आईआरजीसी अधिकारियों और अमेरिकियों के बीच किसी तरह की वार्ता नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन द्वारा अपने वादों पर खरा न उतरने के कारण ईरान का राजनयिक तंत्र फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में शामिल नहीं है।

होर्मुज में एक और जहाज पर हमला, मिडिल ईस्ट में बढ़ा तनाव

ये भी पढ़ें
Oman Coast Guard, Maritime Security

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2026 07:05 pm

Published on:

18 Aug 2026 07:05 pm

Hindi News / World / ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर ठोका दावा, US का नया इलाका बताकर पोस्ट किया नक्शा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बनी डॉक्यूमेंट्री देख बिलबिलाया पाकिस्तान, कहा- ड्रामा है, सब एक तरफा दिखाया है

Operation Sindoor Documentary Pak Review
विदेश

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बड़ा संकट, 16 भारतीय नाविकों ने होर्मुज पार करने से किया इनकार

Maritime Security
विदेश

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल भेजने का आदेश

Imran Khan
विदेश

होर्मुज से गुजर रहे शिप पर हमला, एक क्रू मेंबर की मौत, बचाव अभियान जारी

US-IRAN WAR
विदेश

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बिगड़ी सेहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा- आज ही अस्पताल में करिए शिफ्ट

imran khan health update
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.