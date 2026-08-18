ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर ठोका दावा, US का नया इलाका बताकर पोस्ट किया नक्शा

इस बीच, ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने 17 अगस्त को ट्रंप के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन और आईआरजीसी के बीच बातचीत का कोई गुप्त जरिया (बैकचैनल) मौजूद है। आईआरजीसी के प्रवक्ता हुसैन मोहेब्बी ने ट्रंप के इस दावे को फर्जी करार देते हुए कहा कि आईआरजीसी अधिकारियों और अमेरिकियों के बीच किसी तरह की वार्ता नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन द्वारा अपने वादों पर खरा न उतरने के कारण ईरान का राजनयिक तंत्र फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में शामिल नहीं है।