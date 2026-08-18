राजधानी काबुल में स्कूल के पास जोरदार बम धमाका, चपेट में आए 52 मासूम बच्चे

अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रिपोर्टर रिचर्ड बेनेट ने घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने स्कूल के पास हुए धमाके को बेहद गंभीर बताया और स्वतंत्र जांच की मांग की। बेनेट ने कहा कि इस घटना में कई बच्चों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। वहीं, ‘संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन’ यानी ‘UNAMA’ ने भी अफगानिस्तान में लंबे समय तक शांति और स्थिरता कायम करने पर जोर दिया है। ‘UNAMA’ के मुताबिक, सिर्फ हिंसा का रुकना ही पर्याप्त नहीं है। देश में ऐसा माहौल जरूरी है, जहां लोगों के अधिकार सुरक्षित हों और संस्थाएं जवाबदेह तरीके से काम करें। फिलहाल काबुल के इस धमाके की जांच जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्र तक हैंड ग्रेनेड पहुंचा कैसे और वह अचानक क्यों फटा।