भारत-नेपाल तनाव के बीच बड़ा डिप्लोमैटिक मूव, आर्मी चीफ सेठ ने PM शाह से की बातचीत

जनरल सेठ का यह दौरा भारत-नेपाल संबंधों में तनाव के बीच हो रहा है। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को लेकर लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के संबंधों में तल्खी है। भारत का कहना है कि ये इलाके उत्तराखंड का हिस्सा हैं, जबकि नेपाल ने इन पर अपना दावा किया है। बालेंद्र शाह ने मई में संसद में कहा था कि काठमांडू सीमा मुद्दे पर न केवल भारत के साथ, बल्कि चीन और यूके के साथ भी बातचीत कर रहा है। इसके बाद नई दिल्ली ने सीमा विवाद को सुलझाने में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को खारिज कर दिया।