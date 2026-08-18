होर्मुज पर किसका दावा सही? ट्रंप बोले- ‘स्ट्रेट खुला है’, ईरान ने शर्तों के साथ बंद रखने की कही बात

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ अभी कोई बातचीत या चर्चा नहीं हो रही है, जिससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन और ईरान के बीच कूटनीतिक प्रक्रिया रुकी हुई है। पोस्ट में लिखा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कोई बातचीत या चर्चा नहीं हो रही है और न ही कोई तय है। नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। होर्मुज जलडमरूमध्य खुला और चालू है। सभी पानी के नीचे बिछाई गई बारूदी सुरंगों (water mines) को हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"