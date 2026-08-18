18 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

होर्मुज पर किसका दावा सही? ट्रंप बोले- ‘स्ट्रेट खुला है’, ईरान ने शर्तों के साथ बंद रखने की कही बात

US Iran Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दो टूक जवाब देते हुए ​कहा कि, होर्मुज खुला है और बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। दूसरी तरफ ईरान ने ट्रंप के इन दावों का खंडन किया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Aug 18, 2026

Middle East Tensions

राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, होर्मुज खुला है, ईरान ने किया खंडन, photo source@AI

US Iran Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर ईरान के रुख का खंडन किया। उन्होंने कहा कि नौसैनिक नाकेबंदी (naval blockade) "पूरी तरह से लागू" है, जबकि रणनीतिक जलमार्ग "खुला और चालू" है। ठीक इसके उलट, तेहरान का कहना है कि जब तक 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत उसकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक यह बंद रहेगा।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ अभी कोई बातचीत या चर्चा नहीं हो रही है, जिससे संकेत मिलता है कि वॉशिंगटन और ईरान के बीच कूटनीतिक प्रक्रिया रुकी हुई है। पोस्ट में लिखा, "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ कोई बातचीत या चर्चा नहीं हो रही है और न ही कोई तय है। नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है। होर्मुज जलडमरूमध्य खुला और चालू है। सभी पानी के नीचे बिछाई गई बारूदी सुरंगों (water mines) को हटा दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।"

समझौते के उल्लंघन का जवाब देने की अपील

ट्रंप की यह टिप्पणी ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर घालीबाफ के उस बयान के ठीक बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि तेहरान होर्मुज जलडमरूमध्य को तब तक नहीं खोलेगा, जब तक अमेरिका समझौता ज्ञापन के तहत किए गए वादों को पूरा नहीं करता। इन वादों में नाकेबंदी हटाना, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करना और तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाना शामिल है।

ईरान की 12वीं संसद के 180वें खुले सत्र को संबोधित करते हुए घालीबाफ ने कहा कि अब समय आ गया है कि ईरान की सैन्य और कूटनीतिक प्रक्रियाएं मिलकर काम करें और अमेरिका द्वारा किए गए "समझौते के उल्लंघन" का जवाब दें।

ईरान सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार

ईरानी संसद के स्पीकर घालीबाफ ने यह भी चेतावनी दी थी कि ईरान संघर्ष-विराम समझौते के अमेरिकी उल्लंघन के जवाब में नई सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि किसी भी उल्लंघन का जवाब देने के लिए सैन्य और कूटनीतिक प्रक्रियाएं मिलकर काम करेंगी।

इन विरोधाभासी बयानों से दोनों देशों, खासकर पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच, होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति को लेकर बनी अनिश्चितता बरकरार है। घालीबाफ ने यह भी कहा कि ईरान किसी भी और कार्रवाई या आक्रामकता के जवाब में अमेरिका को और भी बुरी हार देने के लिए तैयार है, जिससे मौजूदा हालात की नाजुक स्थिति का पता चलता है।

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बड़ा संकट, 16 भारतीय नाविकों ने होर्मुज पार करने से किया इनकार

ये भी पढ़ें
Maritime Security

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 Aug 2026 08:56 pm

Published on:

18 Aug 2026 08:56 pm

Hindi News / World / होर्मुज पर किसका दावा सही? ट्रंप बोले- ‘स्ट्रेट खुला है’, ईरान ने शर्तों के साथ बंद रखने की कही बात

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत-नेपाल तनाव के बीच बड़ा डिप्लोमैटिक मूव, आर्मी चीफ सेठ ने PM शाह से की बातचीत

India Nepal Defence Relations
विदेश

राजधानी काबुल में स्कूल के पास जोरदार बम धमाका, चपेट में आए 52 मासूम बच्चे

Kabul School Blast
विदेश

ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर ठोका दावा, US का नया इलाका बताकर पोस्ट किया नक्शा

US Iran conflict
विदेश

‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर बनी डॉक्यूमेंट्री देख बिलबिलाया पाकिस्तान, कहा- ड्रामा है, सब एक तरफा दिखाया है

Operation Sindoor Documentary Pak Review
विदेश

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बड़ा संकट, 16 भारतीय नाविकों ने होर्मुज पार करने से किया इनकार

Maritime Security
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.