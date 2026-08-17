तारिक रहमान के आने के बाद भी नहीं बदला कुछ! बांग्लादेश में हो रहा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, क्राइम के 1660 से ज्यादा मामले दर्ज

संगठन ने सरकार से प्रभावी निगरानी बढ़ाने की मांग की। साथ ही दुर्व्यवहार, हत्या और बच्चों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की गई। महिला परिषद ने अधिकारियों से मानवाधिकारों की रक्षा करने की भी मांग की। उसका कहना है कि महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित माहौल देना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।