16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Tarique Rahman India Visit: बांग्लादेश PM के भारत दौरे की तारीख क्यों नहीं हुई तय? सामने आई वजह

Tarique Rahman New Delhi Visit: बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान की भारत यात्रा की तारीख अब तक तय क्यों नहीं हुई? पूर्व पीएम शेख हसीना से जुड़े विवाद का दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ रहा है, पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Aug 16, 2026

Tarique Rahman New Delhi Visit

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान और भारतीय उच्चायुकत दिनेश त्रिवेदी। (Photo- ANI)

Bangladesh India Relations: बांग्लादेश और भारत के बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर पिछले कई हफ्तों से बातचीत चल रही है। हालांकि, अभी तक यात्रा की तारीख तय नहीं हो पाई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाहिदुल करीम ने रविवार को इसकी पुष्टि की। फरवरी में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह तारिक रहमान की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के अधिकारी यात्रा की संभावनाओं को लेकर लगातार संपर्क में हैं। हालांकि, हाल के घटनाक्रमों के कारण बातचीत की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। खास तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की 5 अगस्त को नई दिल्ली से हुई खुली प्रेस वार्ता को लेकर ढाका ने नाराजगी जताई है।

करीम ने कहा कि शेख हसीना की इस वार्ता के बाद बांग्लादेश ने भारत के सामने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि शेख हसीना को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में दोषी ठहराया है।

शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग

बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण से जुड़े लंबित अनुरोधों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। इसके अलावा, ढाका ने शहीद शरीफ उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को भी द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश को सौंपने का अनुरोध किया है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शेख हसीना की वर्चुअल वार्ता ने दोनों देशों के बीच जारी संवाद को प्रभावित किया है। यह कार्यक्रम 2024 में उनके सत्ता से हटने की दूसरी बरसी के मौके पर 'फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' द्वारा आयोजित किया गया था।

भारत ने कार्यक्रम से किया किनारा

भारत ने शेख हसीना के कार्यक्रम से खुद को अलग करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। भारत सरकार वहां व्यक्त किए गए किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार का इस कार्यक्रम से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था।

‘बांग्लादेश फर्स्ट’ नीति पर जोर

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शाहिदुल करीम ने कहा कि ढाका अपनी ‘बांग्लादेश फर्स्ट’ नीति के तहत अन्य देशों, खासकर पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रिश्ते संप्रभु समानता, राष्ट्रीय गरिमा, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और पारस्परिक लाभ के आधार पर आगे बढ़ाए जाएंगे।

इस बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच उच्चस्तरीय संपर्क जारी है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इससे पहले, उन्होंने ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान से भी मुलाकात कर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की थी।

Bangladesh President Election: मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर होंगे BNP के राष्ट्रपति उम्मीदवार, 20 अगस्त को चुनाव

ये भी पढ़ें
Bangladesh news

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2026 02:59 pm

Published on:

16 Aug 2026 02:59 pm

Hindi News / World / Tarique Rahman India Visit: बांग्लादेश PM के भारत दौरे की तारीख क्यों नहीं हुई तय? सामने आई वजह

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Russian Escort Trash Bin Bomb Attack: कूड़ेदान में छिपा मौत का जाल! रूसी नेवी कमांडर की हत्या से क्रीमिया में हड़कंप

Russian Escort Trash Bin Bomb Attack
विदेश

दक्षिणी लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर अबू हसन अला ढेर

Israel Lebanon Conflict (1)
विदेश

यूक्रेन ने युद्ध में झोंक दी पूरी ताकत, रूस ने भी मार गिराए 822 ड्रोन, कीव के सबसे बड़े एरियल अटैक में 6 की मौत

russia ukraine conflict
विदेश

कभी वीडियो मीटिंग में 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाले विशाल गर्ग फिर चर्चा में, जानें क्या है वजह

Vishal Garg loses Better.com CEO position.
विदेश

बेल्जियम में सीवर की खुदाई के दौरान निकला खजाना! 18 साल के मजदूर को मिले 98 करोड़ रुपए के सोने के बिस्कुट और सिक्के

Belgium Gold Treasure
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.