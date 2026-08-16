Tarique Rahman India Visit: बांग्लादेश PM के भारत दौरे की तारीख क्यों नहीं हुई तय? सामने आई वजह

भारत ने शेख हसीना के कार्यक्रम से खुद को अलग करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। भारत सरकार वहां व्यक्त किए गए किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार का इस कार्यक्रम से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था।