दक्षिणी लेबनान में इजरायल का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर अबू हसन अला ढेर

Israel Lebanon Conflict: दक्षिणी लेबनान में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किया है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF के मुताबिक, टारगेटेड एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर अबू हसन अला को मार गिराया गया है। इस कार्रवाई के बाद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव और बढ़ने की आशंका है।