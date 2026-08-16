Russian Escort Trash Bin Bomb Attack: कूड़ेदान में छिपा मौत का जाल! रूसी नेवी कमांडर की हत्या से क्रीमिया में हड़कंप

यह घटना कोई इकलौता मामला नहीं है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां (SBU और GUR) अब सीधे रूसी सीमा के अंदर घुसकर अपने दुश्मनों का सफाया कर रही हैं। अगर आपको याद हो, तो पिछले साल मशहूर रूसी मिलिट्री ब्लॉगर व्लाडलेन तातारस्की को भी सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में बम से उड़ा दिया गया था। उस घटना में भी दारिया त्रेपोवा नाम की एक युवा महिला का इस्तेमाल किया गया था, जिसने ब्लॉगर को एक मूर्ति गिफ्ट की थी, जिसमें बम छिपा था। इसके अलावा मॉस्को में छिपे यूक्रेनी गद्दार और पूर्व सांसद इल्या कीवा की हत्या भी इसी कड़ी का हिस्सा थी। यह साफ दर्शाता है कि यूक्रेन अब रूस के भीतर 'स्लीपर सेल्स' और आम नागरिकों का इस्तेमाल कर एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है, जिसका शिकार अब कमांडर शगीव हुआ है।