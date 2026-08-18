आईआरजीसी ने खारिज किया डोनाल्ड ट्रंप का दावा, नहीं हो रही बैकचैनल के ज़रिए ईरान-अमेरिका में बातचीत

होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और ओमान, जो अमेरिका का सहयोगी देश है, पर बमबारी की धमकी देना इसका बड़ा उदाहरण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस रणनीतिक जलमार्ग ओर अमेरिकी नेवी का कंट्रोल है, जिसके जवाब में ईरानी सैन्य अधिकारी और प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोलफ़ाघारी (Ebrahim Zolfaghari) ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर पहले की तरह ईरान का पूरी तरह कंट्रोल बताया है। इसके बाद ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को जल्द ही अमेरिका का हिस्सा बनाने की घोषणा भी की है, जिसके जवाब में ईरान के उप-विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी (Kazem Gharibabadi) ने साफ कर दिया है कि होर्मुज स्ट्रेट पर न तो ट्वीट से, न एयरक्राफ्ट कैरियर से, न आदेश जारी करके और न ही चुनावी भाषण से कब्ज़ा किया जा सकता है। ईरान न तो धमकियों से डरता है और न ही ताकत के दिखावे से घबराता है।