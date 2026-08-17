लाल सागर में बड़ा सैन्य हमला, हूतियों ने सऊदी गठबंधन के जहाजों को बनाया निशाना

लाल सागर में सऊदी गठबंधन के लैंडिंग शिप और चार वॉरशिप पर हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला, photo source@AI
Houthi Attack: यमन की हूती मिलिट्री ने सोमवार को मोचा के तट के पास लाल सागर में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रहे चार वॉरशिप को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है। हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने टेलीग्राम पर एक बयान में यह दावा किया, हमले में लैंडिंग शिप तबाह हो गया और साथ चल रहे जहाजों को भी नुकसान हुआ।
अपने बयान में सारी ने कहा कि विद्रोही ग्रुप ने "मोचा के तट के पास लाल सागर में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रहे चार वॉरशिप को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से सफलतापूर्वक निशाना बनाया। हमला सटीक और सीधा था, जिससे शिप पूरी तरह तबाह हो गया और कई वॉरशिप डूब गए, जबकि बाकी जहाज जल गए।"
हूती प्रवक्ता ने आगे दावा किया कि ग्रुप सऊदी की हरकतों और सैनिकों की तैनाती पर नजर रख रहा था और चेतावनी दी कि ऐसी तैनाती को जमीन और समुद्र, दोनों जगह निशाना बनाया जाएगा। बयान में कहा गया, "वे सऊदी की सभी हरकतों और फौज के जमावड़े पर करीब से नजर रख रहे हैं और इन हरकतों और जमावड़े को टारगेट करेंगे, चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र में।"
हूती, जो उत्तरी यमन के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल रखते हैं और ईरान के साथ हैं, ने पिछले महीने सऊदी अरब की यमन की नाकाबंदी का हवाला देते हुए लाल सागर में, खासकर बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट के पास, रियाद की नेवल नाकाबंदी की घोषणा की थी।
इस बीच, यमन के विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब के पिछले वादों से मुकरने और अपनी नाकाबंदी को और बढ़ाने के बाद, यमन ने यमन के लोगों को दुनिया की सबसे बुरी मानवीय तबाही से बचाने के लिए एक जरूरी कदम के तौर पर "नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी" का तरीका अपनाया है।
मिनिस्ट्री ने कहा कि यमनी लोगों के "ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड" वाला तरीका लागू करने के बाद, सऊदी अरब ने और भी कदम उठाए, जिसमें मिनिस्ट्री के मुताबिक कब्जे वाले यमनी इलाकों में अपनी सेना को लगातार भेजना शामिल है।
बयान के आखिर में कहा गया, "सऊदी सरकार को भी इसी तरह की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वह अपनी हरकतें जारी रखेगी। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि सबसे करीबी, सबसे सुरक्षित और सबसे कम खर्चीला हल यह है कि सऊदी अरब यमन की जायज और सही मांगों को लागू करे, अपने अंदरूनी हालात और अपने मुद्दों पर ध्यान दे और यमनी लोगों को उनके अपने मामलों पर छोड़ दे।
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