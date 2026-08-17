लाल सागर में बड़ा सैन्य हमला, हूतियों ने सऊदी गठबंधन के जहाजों को बनाया निशाना

Houthi Attack: यमन की हूती मिलिट्री ने सोमवार को मोचा के तट के पास लाल सागर में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रहे चार वॉरशिप को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है। हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने टेलीग्राम पर एक बयान में यह दावा किया, हमले में लैंडिंग शिप तबाह हो गया और साथ चल रहे जहाजों को भी नुकसान हुआ।