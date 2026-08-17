17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

लाल सागर में बड़ा सैन्य हमला, हूतियों ने सऊदी गठबंधन के जहाजों को बनाया निशाना

Red Sea Attack: यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में मोचा तट के पास सऊदी गठबंधन के लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रहे चार वॉरशिप पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Aug 17, 2026

Houthi Rebels

लाल सागर में सऊदी गठबंधन के लैंडिंग शिप और चार वॉरशिप पर हू​ती विद्रोहियों का बड़ा हमला, photo source@AI

Houthi Attack: यमन की हूती मिलिट्री ने सोमवार को मोचा के तट के पास लाल सागर में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रहे चार वॉरशिप को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा किया है। हूती मिलिट्री के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने टेलीग्राम पर एक बयान में यह दावा किया, हमले में लैंडिंग शिप तबाह हो गया और साथ चल रहे जहाजों को भी नुकसान हुआ।

चार वॉरशिप को बनाया निशाना

अपने बयान में सारी ने कहा कि विद्रोही ग्रुप ने "मोचा के तट के पास लाल सागर में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रहे चार वॉरशिप को कई बैलिस्टिक मिसाइलों से सफलतापूर्वक निशाना बनाया। हमला सटीक और सीधा था, जिससे शिप पूरी तरह तबाह हो गया और कई वॉरशिप डूब गए, जबकि बाकी जहाज जल गए।"

हूती प्रवक्ता ने आगे दावा किया कि ग्रुप सऊदी की हरकतों और सैनिकों की तैनाती पर नजर रख रहा था और चेतावनी दी कि ऐसी तैनाती को जमीन और समुद्र, दोनों जगह निशाना बनाया जाएगा। बयान में कहा गया, "वे सऊदी की सभी हरकतों और फौज के जमावड़े पर करीब से नजर रख रहे हैं और इन हरकतों और जमावड़े को टारगेट करेंगे, चाहे वह जमीन पर हो या समुद्र में।"

हूती ने पहले किया था नेवल नाकाबंदी का ऐलान

हूती, जो उत्तरी यमन के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल रखते हैं और ईरान के साथ हैं, ने पिछले महीने सऊदी अरब की यमन की नाकाबंदी का हवाला देते हुए लाल सागर में, खासकर बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट के पास, रियाद की नेवल नाकाबंदी की घोषणा की थी।

इस बीच, यमन के विदेश मंत्रालय और प्रवासी मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब के पिछले वादों से मुकरने और अपनी नाकाबंदी को और बढ़ाने के बाद, यमन ने यमन के लोगों को दुनिया की सबसे बुरी मानवीय तबाही से बचाने के लिए एक जरूरी कदम के तौर पर "नाकाबंदी के बदले नाकाबंदी" का तरीका अपनाया है।

मिनिस्ट्री ने कहा कि यमनी लोगों के "ब्लॉकेड के बदले ब्लॉकेड" वाला तरीका लागू करने के बाद, सऊदी अरब ने और भी कदम उठाए, जिसमें मिनिस्ट्री के मुताबिक कब्जे वाले यमनी इलाकों में अपनी सेना को लगातार भेजना शामिल है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को दी बम से उड़ाने की धमकी, आखिर क्यों नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति?

ये भी पढ़ें
Trump Latest Statement

यमन के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दें

बयान के आखिर में कहा गया, "सऊदी सरकार को भी इसी तरह की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वह अपनी हरकतें जारी रखेगी। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि सबसे करीबी, सबसे सुरक्षित और सबसे कम खर्चीला हल यह है कि सऊदी अरब यमन की जायज और सही मांगों को लागू करे, अपने अंदरूनी हालात और अपने मुद्दों पर ध्यान दे और यमनी लोगों को उनके अपने मामलों पर छोड़ दे।

60 दिन की डेडलाइन पर ईरान का दो टूक जवाब, कहा- दबाव में नहीं बदलेगी हमारी नीति

ये भी पढ़ें
iran-us war

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Aug 2026 09:14 pm

Published on:

17 Aug 2026 09:13 pm

Hindi News / World / लाल सागर में बड़ा सैन्य हमला, हूतियों ने सऊदी गठबंधन के जहाजों को बनाया निशाना

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को दी बम से उड़ाने की धमकी, आखिर क्यों नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति?

Trump Latest Statement
विदेश

पहली बार AI बना बॉस, लिया एक्शन, इंसान को नौकरी से किया बाहर

ai has put human out of job for first time
विदेश

तारिक रहमान के आने के बाद भी नहीं बदला कुछ! बांग्लादेश में हो रहा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, क्राइम के 1660 से ज्यादा मामले दर्ज

Women Violence Cases
विदेश

60 दिन की डेडलाइन पर ईरान का दो टूक जवाब, कहा- दबाव में नहीं बदलेगी हमारी नीति

iran-us war
विदेश

‘डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराने वाले हैं’, पूर्व अमेरिकी कांग्रेस सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन का सनसनीखेज दावा

Saudi Crown Prince on Iran War.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.