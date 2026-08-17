डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को दी बम से उड़ाने की धमकी, आखिर क्यों नाराज हुए अमेरिकी राष्ट्रपति?

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने बताया कि जहाजों के आवागमन के रास्ते के नक्शे को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति बन चुकी है। हालांकि उन्होंने इससे ज्यादा जानकारी साझा नहीं की। पहले हुई चर्चाओं के मुताबिक जहाज ईरान के करीब से जलडमरूमध्य में दाखिल हो सकते हैं और ओमान के नजदीक से बाहर निकल सकते हैं। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इस दौरान जहाजों से किसी तरह का शुल्क या टोल भी नहीं वसूला जाएगा। बघई ने माना कि ओमान के साथ बातचीत की रफ्तार धीमी है, लेकिन ईरान अब भी इस पूरे पैकेज और साझा बयान को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगा हुआ है।