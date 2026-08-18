वेनेज़ुएला में आए डबल भूकंपों से मरने वालों की संख्या पहुंची 6,438, सरकार ने दिया अपडेट

वेनेज़ुएला में पहला भूकंप पहला लोकल समयानुसार 24 जून (भारतीय समयानुसार 25 जून) को सैन फेलिप (San Felipe) शहर से 24 किलोमीटर ईस्टर्न नॉर्थईस्ट में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 34 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 रही। इस भूकंप की गहराई 21.9 किलोमीटर रही। दूसरा भूकंप युमारे (Yumare) कस्बे से 23 किलोमीटर साउथईस्ट में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 3 बजकर 35 मिनट पर आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.5 रही। इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही। भूकंपों के बाद वेनेज़ुएला में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था। इन भूकंपों का असर इतना ज़्यादा था कि वेनेज़ुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया (Colombia) में भी झटके महसूस किए गए थे।