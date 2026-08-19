ICC के खिलाफ अमेरिका का बड़ा एक्शन, टोमोको अकाने समेत दो अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने स्थानीय समयानुसार मंगलवार को एक प्रेस बयान जारी कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। बयान के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने यह कदम ICC के राजनीतिकरण और उसकी गैर-जवाबदेही के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उठाया है। अमेरिका ने ICC को एक भ्रष्ट और गंभीर रूप से राजनीतिकरण किया गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय बताया है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि ICC ने अपने अधिकारों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया।