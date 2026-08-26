पाकिस्तान के इस्लामाबाद में PIMS अस्पताल में भीषण आग, 14 नवजात बच्चों की मौत

जिला प्रशासन ने बताया कि सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। बचाव अभियान में छह दमकल गाड़ियों और चार एंबुलेंस ने हिस्सा लिया। अधिकारियों के मुताबिक, आग पर काबू पा लिया गया है। इस हादसे के कारणों की जांच के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है। जिला प्रशासन के अनुसार, समिति आग लगने के कारणों की जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ।