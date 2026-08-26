Pakistan Fuel Price Hike: होर्मुज स्ट्रेट पर तनाव का असर, पाकिस्तान में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम; अब रोज तय होंगी कीमतें

अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में जारी उतार-चढ़ाव और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिख रहा है। दरअसल, पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल की कीमत में 1.12 रुपए और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1.11 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की है। नई दरों के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल 343.10 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल 371.80 रुपए प्रति लीटर हो गया है।