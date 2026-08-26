अमेरिका ने दुनियाभर में रोके वीजा अपॉइंटमेंट, जानिए भारतीय आवेदकों पर इसका क्या पड़ेगा असर

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दूतावासों में कार्यरत कॉन्सुलर अधिकारियों के लिए एक विशेष ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य वीजा आवेदनों की जांच प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सख्त और एकसमान बनाना है। अमेरिका यह चाहता है कि भविष्य में आने वाले आवेदक अमेरिकी सरकारी संसाधनों या सुविधाओं पर निर्भर न हों। वहीं विदेश विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह रोक कितने दिनों तक लागू रहेगी और नई तारीखें कब जारी होंगी।