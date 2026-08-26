26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिका ने दुनियाभर में रोके वीजा अपॉइंटमेंट, जानिए भारतीय आवेदकों पर इसका क्या पड़ेगा असर

US Visa: अमेरिका ने दुनियाभर के सभी दूतावासों में वीजा अपॉइंटमेंट पर अस्थाई रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का भारतीय आवेदकों पर क्या असर पड़ेगा। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Aug 26, 2026

US Visa news for Indians, B1 B2 visa update

अमेरिका ने दुनियाभर में वीजा अपॉइंटमेंट पर लगाई रोक / फोटो सोर्स- X(@YeshiSeli)

US Visa: अमेरिकी वीजा का इंतजार कर रहे लाखों भारतीयों और दुनिया भर के आवेदकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रंप प्रशासन ने इमिग्रेशन नियमों को सख्त करते हुए दुनियाभर में स्थित अपने सभी अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में फिलहाल वीजा अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इस अचानक लिए गए फैसले के बाद से उन लोगों की चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने आने वाले दिनों के लिए अपने स्लॉट बुक कर रखे थे।

विदेश विभाग का ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि दूतावासों में कार्यरत कॉन्सुलर अधिकारियों के लिए एक विशेष ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य वीजा आवेदनों की जांच प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सख्त और एकसमान बनाना है। अमेरिका यह चाहता है कि भविष्य में आने वाले आवेदक अमेरिकी सरकारी संसाधनों या सुविधाओं पर निर्भर न हों। वहीं विदेश विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह रोक कितने दिनों तक लागू रहेगी और नई तारीखें कब जारी होंगी।

आवेदकों को भेजे जा रहे हैं ई-मेल

जिन आवेदकों ने पहले से इमिग्रेंट वीजा इंटरव्यू के लिए समय लिया हुआ था, उन्हें अमेरिकी दूतावास की ओर से ई-मेल भेजे जाने लगे हैं। इन मैसेज में बताया गया है कि फिलहाल उनके अपॉइंटमेंट का शेड्यूल बदला जा रहा है और जल्द ही उन्हें नए समय की जानकारी दी जाएगी। अचानक हुए इस बदलाव से विशेष रूप से भारतीय छात्रों, कारोबारियों और अमेरिका में रह रहे परिजन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

नीतियों पर कड़े नियम

इमिग्रेशन पर कसे जा रहे इस शिकंजे के बीच ट्रंप प्रशासन को कानूनी मोर्चे पर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में एक अमेरिकी अदालत ने उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसके तहत 75 देशों के नागरिकों के इमिग्रेंट वीजा पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद भी प्रशासन सुरक्षा प्राथमिकताओं का हवाला देते हुए कड़े कदम उठाने में जुटा हुआ है।

पर्यटन और बिजनेस वीजा पर भी रोक

अमेरिकी प्रशासन 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए उन B1 (बिजनेस) और B2 (टूरिस्ट) वीजा को भी रद्द करने की योजना बना रहा है, जिनके धारकों ने अमेरिका पहुंचकर शरण के लिए आवेदन किया है। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इससे जुड़ा आधिकारिक फरमान भी जारी किया जा सकता है।

US Saudi Nuclear Deal: डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दांव! सऊदी की न्यूक्लियर डील कांग्रेस पहुंची, इजरायल को मान्यता की शर्त से बढ़ा सस्पेंस

ये भी पढ़ें
Trump Saudi Nuclear Deal

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Aug 2026 11:06 am

Published on:

26 Aug 2026 11:04 am

Hindi News / World / अमेरिका ने दुनियाभर में रोके वीजा अपॉइंटमेंट, जानिए भारतीय आवेदकों पर इसका क्या पड़ेगा असर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘दबाव का असर दिख रहा है’, अमेरिकी प्रतिबंधों से घबराया ईरान का शीर्ष नेतृत्व, बेसेंट का बड़ा दावा

US Treasury Secretary Scott Bessant
विदेश

Russia Gas Plant Fire: रूस के गैस केमिकल प्लांट में लगी आग, 7 की मौत; 6 चीनी नागरिकों की गई जान, 9 अब भी लापता

Russia Gas Plant Fire
विदेश

रूस के अमूर गैस-केमिकल प्लांट में भीषण आग, 6 चीनी नागरिकों समेत 7 की मौत, 36 अस्पताल में भर्ती

Russian gas plant fire.
विदेश

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में PIMS अस्पताल में भीषण आग, 14 नवजात बच्चों की मौत

At least 15 infants die in PIMS Islamabad.
विदेश

ईरान पर अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी से बढ़ेंगी भारत की मुश्किलें? चाबहार से तेल कारोबार तक समझिए असर

US sanctions on Iran impact Indian companies and India-Iran trade.
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.