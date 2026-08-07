62 साल पुराना गाना, Gen-Z का नया एंथम! आखिर क्यों ‘मेरे महबूब…’ पर टूट पड़े हैं कंटेंट क्रिएटर्स?

सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कब क्या वायरल हो जाए और क्या ट्रेंड बन जाए कोई नहीं बता सकता। मगर एक बात तो तय है कि किसी भी ट्रेंड के वायरल होने के पीछे अमूमन बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर या फिर वायरल वीडियो का हाथ होता है। ऐसा ही कुछ हुआ 'मेरे महबूब…' के साथ। जैसे-जैसे कंटेंट क्रिएटर्स ने इस पर रील बनानी शुरू की तो रील्स की बाढ़ आ गई और हजारों यूजर्स ने इस ऑडियो पर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते किशोर कुमार के इस गाने ने Instagram के Trending Audio सेक्शन में जगह बना ली।