जयपुर। नीट-पीजी परीक्षा के दौरान एक दिन पहले तकनीकी खराबी से विवादों में आए सीतापुरा स्थित आईओएन (इंटेलीजेंस ऑन नेटवर्क) डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर सोमवार को फिर खामियां सामने आईं। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान (एम्स) के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम-5 (सीआरई-5) के री-एग्जाम के दौरान सुबह 9 बजे शुरू होने वाली परीक्षा करीब आधा घंटे देरी से शुरू हुई, लेकिन 20 मिनट बाद ही सर्वर ठप हो गया। लोड नहीं आने के कारण बिजली बंद होती रही। इससे करीब 1500 अभ्यर्थी परेशान हो गए। नाराज अभ्यर्थियों ने केंद्र पर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस पहुंची। काफी समझाइश के बाद अभ्यर्थियों ने लिखित में अपनी मांग रखी। इसके बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई।