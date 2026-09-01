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Rajasthan Politics : क्या BJP के वरिष्ठ नेता रिछपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की RLP ज्वाइन की? जानें वायरल फोटो का पूरा सच 

नागौर में भाजपा नेता रिछपाल सिंह मिर्धा की RLP में शामिल होने की फर्जी फोटो वायरल। पुलिस ने दर्ज की FIR। पढ़ें वायरल फोटो का पूरा सच।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Sep 01, 2026

bjp leader richpal singh mirdha rlp viral photo truth nagaur

BJP Leader Richpal Mirdha and RLP Leader Hanuman Beniwal -File Pics

राजस्थान के नागौर जिले की राजनीति में एक एडिटेड फोटो को लेकर भारी सियासी बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर एवं वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) में शामिल होने की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर को लेकर नागौर के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, जिसके बाद अब पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई है। यह फोटो पूरी तरह से फर्जी और एडिटेड पाई गई है, जिसे लेकर पुलिस ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है।

रिछपाल सिंह मिर्धा के समर्थकों और परिजनों का कहना है कि नागौर में उनकी जननेता वाली छवि और राजनीतिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से यह भ्रामक प्रचार किया गया है।

फर्जी फेसबुक आईडी से 'एडिटेड' तस्वीर वायरल

मामला नागौर जिले के कुचेरा थाना क्षेत्र का है। पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा के निजी सचिव, कुचेरा निवासी दीपक ने कुचेरा थाने में उपस्थित होकर इस संबंध में एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है।

दीपक ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बनाई गई फर्जी फेसबुक आईडी से पूर्व विधायक मिर्धा की फोटो को तकनीकी रूप से एडिट किया गया। इस फोटो में उन्हें आरएलपी का साफा और सिंबल पहने हुए दिखाकर यह गलत संदेश फैलाने की कोशिश की गई कि वे भाजपा छोड़कर हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी में शामिल हो गए हैं।

नेता की गरिमा को ठेस पहुंचाने की साजिश

निजी सचिव दीपक ने अपनी शिकायत में कहा कि रिछपाल सिंह मिर्धा नागौर और पूरे मारवाड़ क्षेत्र के एक स्थापित जननेता हैं। इस तरह की फर्जी पोस्ट से क्षेत्र की जनता और उनके समर्थकों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के तहत जानबूझकर उनके अक्स को खराब करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से बदनाम करने के लिए यह हरकत की गई है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

कुचेरा पुलिस कर रही मामले की जांच

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुचेरा थानाधिकारी हबीब खां ने स्वयं इस प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की साइबर टीम उस फर्जी फेसबुक आईडी के आईपी एड्रेस और ओरिजिन लोकेशन को ट्रेस करने में जुट गई है।

थानाधिकारी हबीब खां ने बताया कि जिस अकाउंट से यह भ्रामक पोस्ट शेयर की गई थी, उसकी टेक्निकल पड़ताल की जा रही है। जल्द ही फोटो एडिट करने वाले और उसे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट करने वाले आरोपी को चिह्नित कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

नागौर में मिर्धा और बेनीवाल का सियासी गणित

नागौर जिले में मिर्धा परिवार और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में चुनाव या राजनीतिक आयोजनों के आसपास इस तरह की फर्जी खबरें और फोटो वायरल होना स्थानीय चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा रही है।

फिलहाल, मिर्धा समर्थकों ने आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी असत्यापित और फर्जी खबर पर ध्यान न दें।

साइबर सुरक्षा और फेक न्यूज की शिकायत के लिए पोर्टल्स

यदि आपको भी सोशल मीडिया पर कोई एडिटेड फोटो या फेक न्यूज दिखाई देती है, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अधिकृत सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें

राष्ट्रीय साइबर अपराध शिकायत दर्ज करने के लिए National Cyber Crime Reporting Portal पर विजिट करें।

राजस्थान पुलिस की आधिकारिक सूचनाओं के लिए Rajasthan Police Portal का अवलोकन करें।

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Updated on:

01 Sept 2026 10:26 am

Published on:

01 Sept 2026 10:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics : क्या BJP के वरिष्ठ नेता रिछपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की RLP ज्वाइन की? जानें वायरल फोटो का पूरा सच 

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