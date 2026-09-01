Rajasthan Politics : क्या BJP के वरिष्ठ नेता रिछपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल की RLP ज्वाइन की? जानें वायरल फोटो का पूरा सच 

राजस्थान के नागौर जिले की राजनीति में एक एडिटेड फोटो को लेकर भारी सियासी बवाल मच गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कद्दावर एवं वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) में शामिल होने की एक फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल तस्वीर को लेकर नागौर के राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था, जिसके बाद अब पूरे मामले की सच्चाई सामने आ गई है। यह फोटो पूरी तरह से फर्जी और एडिटेड पाई गई है, जिसे लेकर पुलिस ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है।