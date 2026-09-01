बाड़मेर निकाय चुनाव में बीजेपी-कांग्रेस की बढ़ी टेंशन, टिकट कटते ही बागी हुए कई दिग्गज

जुलूस के साथ नामांकन भरने पहुंची बीजेपी प्रत्याशी (पत्रिका फोटो)
Barmer Civic Polls 2026: निकाय चुनाव में नामांकन का दौर पूरा होते ही बाड़मेर नगर परिषद की सियासत में असली घमासान शुरू हो गया है। टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों में भीतर ही भीतर सुलग रहा असंतोष अब बगावत के रूप में सामने आ गया है। लंबे समय से वार्ड में सक्रिय और चुनाव की तैयारियों में जुटे कई दावेदारों के टिकट कटने से दोनों दलों के समीकरण प्रभावित हुए हैं।
टिकट से वंचित कुछ प्रभावशाली दावेदारों ने पार्टी से किनारा कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक दी है। ऐसे में कई वार्डों में सीधा मुकाबला अब त्रिकोणीय होने के आसार बन गए हैं। दोनों दलों ने इस बार पुराने चेहरों की जगह बड़ी संख्या में युवा और नए प्रत्याशियों पर दांव खेला है।
पार्टी नेतृत्व का यह प्रयोग कितना सफल रहता है, इसका फैसला मतदाता करेंगे। बगावत ने पार्टी संगठन की चिंता बढ़ा दी है। अब दोनों दलों के सामने प्रत्याशियों को जिताने के साथ ही बागियों को साधने की दोहरी चुनौती है, क्योंकि टिकट के लिए बीजेपी में 237 और कांग्रेस में करीब डेढ़ सौ आवेदन आए थे।
टिकट वितरण को लेकर बीजेपी में भी असंतोष कम नहीं है। वार्ड संख्या 49 में पांच बार पार्षद रहे रोचामल की पुत्रवधू ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। वार्ड संख्या 26 में बीजेपी के पूर्व कोषाध्यक्ष महेश सोनी को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने भी निर्दलीय ताल ठोक दी है। वहीं, वार्ड संख्या 13 में युवा चेहरा जोगेश मेहता टिकट से वंचित होने के बाद निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। इनके अलावा भी कई दावेदारों ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है।
नामांकन के बाद अब कई वार्डों में मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं रह गया है। मजबूत जनाधार वाले बागी मैदान में डटे रहे तो वे दोनों प्रमुख दलों के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। खासकर उन वार्डों में जहां जीत-हार का अंतर कम रहता है, वहां बागी प्रत्याशी निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं।
यही वजह है कि अब नामांकन के बाद दोनों दलों की सबसे बड़ी परीक्षा डैमेज कंट्रोल की होगी। पार्टी नेतृत्व नाराज दावेदारों को मनाने, निर्दलीय पर्चा दाखिल कर चुके प्रत्याशियों को नाम वापस लेने के लिए तैयार करने और उनके समर्थकों को अपने खेमे में बनाए रखने की कवायद में जुटेगा।
कांग्रेस की सूची सामने आने के बाद सबसे बड़ा झटका निवर्तमान उपसभापति सुरतान सिंह देवड़ा के टिकट कटने से लगा। वार्ड संख्या 1 से टिकट नहीं मिलने के बाद सुरतान सिंह ने पार्टी की सदस्यता और जिम्मेदारियों से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। वार्ड में उनकी पकड़ को देखते हुए कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के सामने चुनौती बढ़ गई है।
वार्ड संख्या 52 में मनोनीत पार्षद हऊवा देवी को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। वहीं वार्ड संख्या 37 में कांग्रेस से नाराज पार्षद लीला देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है। इसके अलावा भी कई दावेदार पार्टी के फैसले से नाराज होकर निर्दलीय मैदान में उतरे हैं।
कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस बार कई वार्डों में नए और युवा चेहरों को मौका दिया है। कई प्रत्याशी पहली बार नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व का मकसद नए चेहरों के जरिए बदलाव और नई उम्मीद का संदेश देना है। लेकिन चुनावी मैदान में अनुभव और व्यक्तिगत जनसंपर्क भी अहम भूमिका निभाते हैं।
|वार्ड संख्या
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|01
|खेताराम
|विक्रम कुमार
|02
|किशनदान
|नरेश कुमार
|03
|लवकुमार
|अनिल कुमार
|04
|चंपालाल जीनगर
|मोहन लाल
|05
|अनिल
|सत्यनारायण सोनी
|06
|कन्या देवी
|ललिता
|07
|अंकिता आचार्य
|खुशबु आचार्य
|08
|किशन
|हरीश चंद्र बोथरा
|09
|चूकी देवी
|मंजू देवी धारीवाल
|10
|झामनसिंह
|वीर सिंह
|11
|गीता देवी
|दमयंती
|12
|पवनी देवी
|मधुलता
|13
|कैलाश
|जितेंद्र कुमार
|14
|सुरेश कुमार
|उमाशंकर
|15
|गौतमचंद जैन
|कपिल
|16
|किशोर कुमार
|पदमाराम
|17
|मानु देवी
|इंद्रा देवी
|18
|चांदणी
|निकिता
|19
|दमा राम
|दिलीप कुमार
|20
|धर्मी देवी
|केलावंती
|21
|बांकाराम
|प्रेम प्रकाश
|22
|विद्या
|निर्मला गौड़
|23
|बांकाराम सियाग
|राजेंद्र चौधरी
|24
|सुशील कंवर
|रुखमा देवी
|25
|मनीषा चौधरी
|अलिसा देव
|26
|मांगीलाल
|मुकेश जैन
|27
|सुनील सिंघवी
|जेठमल
|28
|राणुलाल
|विक्रम मेहता
|29
|हुकमीचंद खत्री
|मोहित खत्री
|30
|पृथ्वीराज
|प्रवीण कुमार
|31
|गंगाविशन
|प्रिंस कुमार
|32
|रमेश कुमार
|जयमलसिंह परिहार
|33
|महेंद्र
|सविता
|34
|अर्चना चांडक
|उर्मिला नाथ खत्री
|35
|घेवर चंद
|वसिम अकरम
|36
|हंसराज
|संजय भवानी
|37
|मिरचुमल
|तरुण कुमार
|38
|चंद्र प्रकाश
|प्रीतम दास
|39
|विजय कुमार
|ललित कुमार
|40
|प्रवीण
|अर्जनराम
|41
|गीता देवी
|गुलशन बानु
|42
|नेनू देवी
|तीजा
|43
|सीमा देवी
|नींबसिंह
|44
|प्रकाश सिंह
|रोहित खत्री
|45
|बलवंत सिंह
|विशनलाल
|46
|स्वरूप सिंह
|भवानीसिंह
|47
|रीतू कंवर
|गुड्डीकंवर
|48
|खीमराज जांगिड़
|पारस परमार
|49
|प्रवीणा
|निशा
|50
|विक्रम सोनी
|ओमप्रकाश
|51
|सरोज कंवर
|गीता देवी
|52
|रेवंती
|नीलम
|53
|रेणु पंवार
|अशोक कुमार
|54
|निर्मला
|जिग्याशा जैन
|55
|युसूफ खां
|भीमसिंह
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