बाड़मेर निकाय चुनाव में बीजेपी-कांग्रेस की बढ़ी टेंशन, टिकट कटते ही बागी हुए कई दिग्गज

01 खेताराम विक्रम कुमार

02 किशनदान नरेश कुमार

03 लवकुमार अनिल कुमार

04 चंपालाल जीनगर मोहन लाल

05 अनिल सत्यनारायण सोनी

06 कन्या देवी ललिता

07 अंकिता आचार्य खुशबु आचार्य

08 किशन हरीश चंद्र बोथरा

09 चूकी देवी मंजू देवी धारीवाल

10 झामनसिंह वीर सिंह

11 गीता देवी दमयंती

12 पवनी देवी मधुलता

13 कैलाश जितेंद्र कुमार

14 सुरेश कुमार उमाशंकर

15 गौतमचंद जैन कपिल

16 किशोर कुमार पदमाराम

17 मानु देवी इंद्रा देवी

18 चांदणी निकिता

19 दमा राम दिलीप कुमार

20 धर्मी देवी केलावंती

21 बांकाराम प्रेम प्रकाश

22 विद्या निर्मला गौड़

23 बांकाराम सियाग राजेंद्र चौधरी

24 सुशील कंवर रुखमा देवी

25 मनीषा चौधरी अलिसा देव

26 मांगीलाल मुकेश जैन

27 सुनील सिंघवी जेठमल

28 राणुलाल विक्रम मेहता

29 हुकमीचंद खत्री मोहित खत्री

30 पृथ्वीराज प्रवीण कुमार

31 गंगाविशन प्रिंस कुमार

32 रमेश कुमार जयमलसिंह परिहार

33 महेंद्र सविता

34 अर्चना चांडक उर्मिला नाथ खत्री

35 घेवर चंद वसिम अकरम

36 हंसराज संजय भवानी

37 मिरचुमल तरुण कुमार

38 चंद्र प्रकाश प्रीतम दास

39 विजय कुमार ललित कुमार

40 प्रवीण अर्जनराम

41 गीता देवी गुलशन बानु

42 नेनू देवी तीजा

43 सीमा देवी नींबसिंह

44 प्रकाश सिंह रोहित खत्री

45 बलवंत सिंह विशनलाल

46 स्वरूप सिंह भवानीसिंह

47 रीतू कंवर गुड्डीकंवर

48 खीमराज जांगिड़ पारस परमार

49 प्रवीणा निशा

50 विक्रम सोनी ओमप्रकाश

51 सरोज कंवर गीता देवी

52 रेवंती नीलम

53 रेणु पंवार अशोक कुमार

54 निर्मला जिग्याशा जैन