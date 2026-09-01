राजस्थान निकाय चुनाव: टिकट वितरण में दिखा नया पावर सेंटर, BJP और कांग्रेस के इन 4 नेताओं के इर्द-गिर्द सिमटे फैसले

भाजपा में टिकट वितरण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की सक्रियता सबसे ज्यादा रही। प्रदेश कार्यालय में संभागवार बैठकों से लेकर वार्डवार दावेदारों पर मंथन तक दोनों लगातार प्रक्रिया में शामिल रहे। इसे संगठन और सरकार के मौजूदा नेतृत्व की चुनावी रणनीति पर पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद सतीश पूनियां और अन्य कुछ बड़े नेता प्रदेश कार्यालय की टिकट कवायद में नजर नहीं आए। पूनियां इस दौरान हरियाणा और पंजाब के दौरों में व्यस्त रहे।