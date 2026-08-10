Kota: बेटी होने की खुशियां मना रहा था परिवार, थोड़ी देर में आई प्रसूता की मौत की खबर, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Woman Died In Kota Govt Hospital: बेटी को जन्म देने के कुछ घंटे बाद कोटा के जेके लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में एक प्रसूता की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका के पति राकेश सैनी ने आरोप लगाया कि पत्नी की तबीयत बिगड़ने के दौरान अस्पताल स्टाफ ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विरोध करने पर महिला नर्सिंगकर्मियों ने उनकी बहन को चांटा मारने की कोशिश की।